Депутаты Николаевского областного совета поддержали инициативу главы политической партии «Наш Край» в Николаевской области Юрия Кормышкина и выделили 9,4 миллиона гривен на региональный заказ для Николаевского национального аграрного университета, чтобы дети из Николаевской области могли получить высшее образование за счет местного бюджета.

Об этом пишет пресс-служба партии «Наш край».

За бюджетные средства будут готовить специалистов аграрного сектора. Этот вопрос ранее рассматривался в числе поправок в областной бюджет на 2021 год.

В результате «за» проголосовало 43 депутата из 56. Таким образом, утвердили программу развития образования в Николаевской области.

Пресс-релиз