Правительство Албании объявило об усилении карантинных ограничений на Рождество и Новый год.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу заявила, что в связи с праздниками изменится комендантский час, который пока действует с 22:00 до 06:00. Новый комендантский час будет действовать с 20:30 до 06:00 с 24 декабря по 4 января.

— Мы установили ограничения движения с 20:30 до 06:00, с 24 декабря по 4 января. Исключение составляют те, кто вынужден передвигаться по состоянию здоровья или по работе. Деятельность баров и ресторанов будет ограничена этим временным промежутком, - добавила Огерта Манастирлиу.

Министр также объявила о решении закрыть сообщения с Британией из-за нового штамм коронавируса.

Кроме того, Манастирлиу заявила, что албанское правительство работает над тем, чтобы начать процесс вакцинации в стране в первые месяцы 2021 года.

Министр здравоохранения обратилась к гражданам с призывом избегать несущественных поездок и несущественных мероприятий, поскольку, по ее словам, пандемии предотвращают не в больницах.

— При необходимости будут приняты новые меры или пересмотрены существующие. Мы понимаем желание каждого быть с близкими в эти праздники. Мы очень хорошо понимаем, что в рождественскую и новогоднюю ночь хотим быть все вместе в атмосфере праздничной нормальности. Но это необычный год, и заканчивается он тоже необычно, - сказала министр.

Напомним, что Правительство Южной Кореи усилит карантин на фоне новой вспышки коронавируса на время зимних праздников. По словам премьер-министра Чун Се-Кюна, новые ограничительные меры в стране будут действовать с 24 декабря до 3 января.