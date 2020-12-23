Кабмин на заседании 23 декабря одобрил обновленную Стратегию развития морских портов до 2038 года, что в долгосрочной перспективе позволит привлечь около 50 миллиардов гривен частных инвестиций и создать около 4700 рабочих мест.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
— Стратегия развития морских портов Украины была утверждена еще в 2013 году и сегодня является крайне устаревшей. Поэтому мы актуализировали ключевые ее нормы и положения. В долгосрочной перспективе это позволит привлечь около 50 миллиардов гривен частных инвестиций в отрасль и создать около 4700 новых рабочих мест. Кроме того, это позволит стивидорным компаниям достичь объемов переработки грузов в портах на уровне 209-265 млн тонн, на 75% увеличить эффективность использования перегрузочных комплексов и улучшить показатель качества услуг морских портов в соответствии с глобальным индексом конкурентоспособности с 3,9 до более 5, - сказал Владислав Криклий.
В частности, стратегия закрепляет на госуровне ключевые направления развития морских портов:
разработка механизмов внедрения модели управления «порт-лендлорд», согласно которой администрация морского порта имеет право предоставлять инвесторам объекты портовой инфраструктуры и земельные участки для строительства, а инвесторы имеют право оперировать построенными терминалами в течение определенного времени, по истечении которого могут либо продлить действие договора, либо вернуть земельный участок вместе с терминалом;
оптимизация деятельности неприбыльных администраций морских портов путем их объединения по региональному принципу;
разработка механизма участия органов местного самоуправления в процессах планирования развития морских портов с возможностью вхождения в советы морских портов;
внедрение стандартов корпоративного управления в портовой отрасли;
развитие е-сервисов в морских портах.
Также предусматривается внедрение смарт-инфраструктуры, экологически безопасных технологий, направленных на уменьшение вредных выбросов от производственных процессов в портах и получения энергии из альтернативных источников.
Кроме этого, стратегия содержит следующие направления:
внедрение информационной системы «Морское окно» с последующей ее интеграцией с информационными системами контролирующих органов;
интеграция украинского сегмента с европейской системой SafeSeaNet и т.п.
Напомним, что ГП «Укроборонсервис» и победившая в конкурсе на концессию порта «Ольвия» компания из Катара QTerminals W.L.L. подписали 22 декабря меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
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Кабмин на заседании 23 декабря одобрил обновленную Стратегию развития морских портов до 2038 года, что в долгосрочной перспективе позволит привлечь около 50 миллиардов гривен частных инвестиций и создать около 4700 рабочих мест.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
— Стратегия развития морских портов Украины была утверждена еще в 2013 году и сегодня является крайне устаревшей. Поэтому мы актуализировали ключевые ее нормы и положения. В долгосрочной перспективе это позволит привлечь около 50 миллиардов гривен частных инвестиций в отрасль и создать около 4700 новых рабочих мест. Кроме того, это позволит стивидорным компаниям достичь объемов переработки грузов в портах на уровне 209-265 млн тонн, на 75% увеличить эффективность использования перегрузочных комплексов и улучшить показатель качества услуг морских портов в соответствии с глобальным индексом конкурентоспособности с 3,9 до более 5, - сказал Владислав Криклий.
В частности, стратегия закрепляет на госуровне ключевые направления развития морских портов:
разработка механизмов внедрения модели управления «порт-лендлорд», согласно которой администрация морского порта имеет право предоставлять инвесторам объекты портовой инфраструктуры и земельные участки для строительства, а инвесторы имеют право оперировать построенными терминалами в течение определенного времени, по истечении которого могут либо продлить действие договора, либо вернуть земельный участок вместе с терминалом;
оптимизация деятельности неприбыльных администраций морских портов путем их объединения по региональному принципу;
разработка механизма участия органов местного самоуправления в процессах планирования развития морских портов с возможностью вхождения в советы морских портов;
внедрение стандартов корпоративного управления в портовой отрасли;
развитие е-сервисов в морских портах.
Также предусматривается внедрение смарт-инфраструктуры, экологически безопасных технологий, направленных на уменьшение вредных выбросов от производственных процессов в портах и получения энергии из альтернативных источников.
Кроме этого, стратегия содержит следующие направления:
внедрение информационной системы «Морское окно» с последующей ее интеграцией с информационными системами контролирующих органов;
интеграция украинского сегмента с европейской системой SafeSeaNet и т.п.
Напомним, что ГП «Укроборонсервис» и победившая в конкурсе на концессию порта «Ольвия» компания из Катара QTerminals W.L.L. подписали 22 декабря меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.