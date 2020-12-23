В среду, 23 декабря, планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала проект решения сессии о бюджете города на 2021 год.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Проект бюджета озвучила Вера Святелик, директор департамента финансов Николаевского городского совета.

Доходы бюджета Николаева определены в сумме 4 миллиарда 287 миллионов 862 тысячи 765 гривен, в том числе доходы общего фонда бюджета – 4 миллиарда 218 миллионов 33 тысячи 226 гривен и доходы специального фонда бюджета – 69 миллионов 829 тысяч 539 гривен.

Расходы бюджета Николаевской городской территориальной общины определены в сумме 4 миллиарда 385 миллионов 487 тысяч 85 гривен, в том числе расходы общего фонда бюджета – 3 миллиарда 670 миллионов 544 тысяч 533 гривен и расходы специального фонда бюджета – 714 миллионов 942 тысяч 552 гривен;

Оборотный остаток бюджетных средств бюджета Николаевской городской территориальной общины определен в размере 20 миллионов гривен, что составляет 0,54 процентов расходов общего фонда бюджета, определенных этим пунктом;

Резервный фонд бюджета Николаевской городской территориальной общины определен в размере 20 миллионов гривен, что составляет 0,54 процентов расходов общего фонда бюджета, определенных этим пунктом.

Также проект решения утверждает распределение расходов бюджета Николаевской городской территориальной общины на реализацию городских программ в сумме 3 миллиарда 38 миллионов 377 тысяч 958 гривен.

Отдельно проектом решения определяют перечень защищенных расходов бюджета города:

оплата труда работников бюджетных учреждений;

начисления на заработную плату;

приобретение медикаментов и перевязочных материалов;

обеспечение продуктами питания;

оплата коммунальных услуг и энергоносителей;

обслуживание местного долга;

социальное обеспечение;

текущие трансферты местным бюджетам;

подготовка кадров учреждениями профессиональной перед высшими и высшего образования;

обеспечение лиц с инвалидностью техническими и другими средствами реабилитации, изделиями медицинского назначения для индивидуального пользования;

компенсация процентов, уплачиваемых банкам и/или другим финансовым учреждениям по кредитам, полученным гражданами на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья;

оплата услуг по охране коммунальных учреждений культуры;

оплата энергосервиса.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии COVID-19 на 1 сентября бюджет области недополучил 92 миллиона гривен.

Также напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что к концу 2020 года недопоступления в городской бюджет составят порядка 200 миллионов гривен.