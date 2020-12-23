Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким поблагодарил депутатский корпус облсовета за принятие бюджета области на 2021 год.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также он отметил, что сегодня область имеет «беспрецедентную поддержку» нардепов и даже главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

— Я хочу искренне поблагодарить всех, кто проголосовал за бюджет Николаевской области на 2021 год. Это пример объединения депутатского корпуса для своей общины, для Николаевщины. Это проявление доверия к исполнительной власти. Напоминаю, что сегодня Николаевская область имеет беспрецедентную поддержку народных депутатов Украины. У нас есть поддержка главы президентской фракции — Давида Арахамия. Вместе мы сможем реализовать много программ и проектов, которые запланированы на будущее. Это реальный шанс для нашей области! — написал Виталий Ким.

Глава ОГА добавил, что собирается привлекать на областные программы не только деньги местного бюджета, но и использовать государственные и грантовые программы.

— Необходимо и дальше работать в таком же конструктиве, всем вместе. Спасибо депутатам за консолидированную позицию. Мы вместе показали, что можем работать на благо и в интересах наших граждан. Уверен, что так будет и в будущем. Работаем дальше! — резюмировал он.

Напомним, что бюджет области на 2021 год был принят 48 голосами «за». «Против» проголосовал 1 депутат, воздержались — 3 и не голосовали 4 депутата.

Согласно проекту бюджета, доходная часть бюджета должна составить 2 миллиарда 619 миллионов 490 тысяч гривен, в том числе расходы общего фонда бюджета — 2 миллиарда 4 миллиона гривен, расходы специального фонда бюджета — 688 миллионов 336 тысяч гривен.