Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 23 декабря рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки ООО «НАШ 365» (спутниковое вещание, логотип «НАШ»), г. Киев, и объявил компании предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Предупреждение вынесено за несоблюдение пунктов а), в) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», а именно требований о необходимости соблюдать законодательство и требований лицензии и распространение объективной информации, передает Укринформ.

«Проверка проводилась на основании мониторинга 19.12.2019. В тот день в эфире телеканала была зафиксирована с 13:08 до 13:59 трансляция в прямом эфире части годовой пресс-конференции Президента Российской Федерации В. Путина. Кроме того, одновременно проходила прямая трансляция с улицы Крещатик г.Киева, титруемая «Нацкорпус перекрыл Крещатик». Также пресс-конференция сопровождалась плашками с цитатами В.Путина, которые не соответствовали содержанию пресс-конференции в указанном отрезке времени», — говорится в сообщении.

В Нацсовете отметили, что в течение пресс-конференции, которую транслировал телеканал ООО «НАШ 365» в прямом эфире, подавалась информация о борьбе России с мировым терроризмом, бесперспективности и нецелесообразности санкций мирового сообщества против России, достижениях военно-промышленного комплекса России, создании новейших систем вооружений, научных, технологических и экономических достижениях России, позиции правительства России в конфликтах в Сирии, Ливии, достижениях социальной политики России, политика России в отношении русскоязычного населения, в частности части населения Украины, повышении уровня жизни российского населения.

В общем все темы освещались с позиций Президента и правительства РФ. Обнародованные нарративы имели односторонний, пропагандистский характер и не были обеспечены сбалансированными комментариями представителей украинского телеканала, общественности, гостей студии или экспертов после завершения прямой трансляции.

«Согласно заявлению лицензиата правовым основанием для прямой трансляции пресс-конференции Президента Российской Федерации В. Путина было соглашение между ООО «Наш 365» и Reuters News & Media Ltd. Согласно этому договору компания «Reuters» не несет ответственности за использование лицензионного контента, который «предназначен только для редакционного использования», а клиент (ООО «НАШ 365») обязан самостоятельно определять «является ли определенное использование Редакционным использованием». Итак, лицензиат должен обеспечить трансляцию собственным редакционным комментарием и /или обеспечить сбалансированным плюралистическим комментарием по выражению разных мнений и позиций по важным вопросам социально-экономической и политической ситуации в Украине в контексте информации, распространенной В. Путиным», — отметили в Нацсовете.

Также подчеркнули, что часть преc-конференции во временном промежутке между 13:08 до 13:59 Президента страны-агрессора, а также главнокомандующего этой страны, которая транслировалась телеканалом ООО «НАШ 365», была безальтернативной подачей односторонней субъективной позиции В.Путина, а следовательно, и пропагандистской информации. В эфире канала не зафиксировано трансляции другой позиции, не было обнародовано опровержение, отрицание или иных форм сообщений, которые б опровергли, объяснили или предоставили основания для общественной дискуссии по затронутым В.Путиным во время пресс-конференции вопросам, ограничивая свою аудиторию исключительно одной точкой зрения , которая противоречит международным и украинским правовым актам в отношении агрессии против Украины.

«Одностороннее освещение информации без соблюдения требований по ее объективности потенциально может негативно повлиять на динамику демократических процессов в Украине и исказить их, поскольку зрителям предлагается узкая и односторонняя информация, где конкурирующие взгляды или игнорируются, или нарушаются только для того, чтобы их очернить», — констатировали в Нацсовете.

Там добавили, что, учитывая вред, который несет обществу распространение необъективной односторонней информации, особенно в вопросах, касающихся национальной безопасности, Национальный совет решил применить к ООО «НАШ 365» санкцию объявления предупреждения. Компании вменили в обязанность в течение месяца со дня принятия этого решения привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Напомним, в прошлом году Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с просьбой аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne.