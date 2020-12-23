Депутаты Николаевского областного совета приняли бюджет на 2021 год. Глава партии «Наш край» на Николаевщине Юрий Кормышкин отметил, что именно по этому финансовому документу всем жителям области жить в ближайший год.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Он подчеркнул, что документ не оправдал ожидания многих, но все же были приняты все программы для развития и «Нашему Краю» удалось повлиять на некоторые решения.

— Я поздравляю жителей Николаевской области с принятием Бюджета на 2021 год. Это первый бюджет нового состава Николаевского областного совета, это первый бюджет нового главы Николаевской облгосадминистрации и его команды, и именно по этому финансовому документу всем нам жить в ближайший год. Документ не оправдал ожидания многих, но приняты все программы для развития и «Нашему Краю» удалось повлиять на некоторые решения, — отметил Юрий Кормышкин.

В том числе, глава «Нашего края» сумел добиться финансирования программы регионального заказа для детей из сел области.

— Я рад, что мне удалось отстоять финансирование по программе регионального заказа для наших детей из сел! Спасибо коллегам, что поддержали. Плохо, что у авторов бюджета решили потратить 10 миллионов гривен на блогеров, календарики, сувениры и выставки, но при этом в такое сложное время так и не нашли денег на медицину. Некоторые чиновники даже не пытаются мыслить стратегически и делать регион действительно привлекательным для туристов и инвесторов. Нам давно нужны кадровые перемены, нам нужны специалисты, необходимо привлекать людей, которые способны принимать грамотные стратегические решения и развивать туризм глобально, а не ограничиваться ситуативными бесполезными действиями, лишь бы только освоить бюджет на магнитиках, — заявил он.

По его словам, есть надежда, что благодаря усилиям и инициативе Андрея Закусилова и Светланы Фёдоровой деньги для наших медиков всё-таки найдутся.

Кроме этого, Юрий Кормышкин отметил, что наконец на должность руководителя области был назначен местный человек — Виталий Ким.

— На руководящую областью должность назначили нашего местного, николаевца. Верю, что человек будет работать на благо жителей Николаевщины и на результат. Ждём, что и народные депутаты от Николаевщины, наконец, начнут все силы бросать на развитие региона. Возможно, вместе они найдут понимание центральной власти и мы увидим работу единой команды. С однопартийцами мы решили предоставить кредит доверия новому губернатору и его команде, и поддержать бюджет. После неграмотного руководства администрации предшественников региону просто необходимы взвешенные, своевременные и адекватные управленческие решения. Надеюсь, мы их дождёмся. Что ещё хочу сказать: благополучие Николаевской области и ее жителей — это был, есть и будет приоритет работы нашей команды! Поэтому ещё раз спасибо всем, кто поддерживает «Наш Край». Мы — одна команда! — резюмировал Юрий Кормышкин.

Пресс-релиз