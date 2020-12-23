Фракция «Наш край» в Николаевском областном совете выразила доверие главе Николаевской ОГА Виталию Киму и главе Николаевского областного совета Анне Замазеевой, проголосовав за бюджет области на 2021 год.

Об этом пишет пресс-служба партии «Наш край».

Виталий Ким Анна Замазеева

Глава фракции Юрий Кормышкин заявил, что таким образом даёт возможность представителям областной власти показать результаты их работы.

— Мы сегодня проводили заседание фракции с утра и приняли решение выразить доверие и возможность новому главе облгосадминистрации и главе областного совета принять этот бюджет и показать результаты своей работы. Наша фракция будет голосовать за бюджет, – заявил Юрий Кормышкин.

По результатам голосования, бюджет Николаевский области на 2021 год был принят депутатами с первого раза.

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