Глава Запорожского областного совета Виталий Боговин, которого половина депутатского корпуса назвала самопровозглашенным, заявил о своей отставке. В ночь на четверг депутаты избрали третьего за последнюю декаду председателя Запорожского областного совета - Елену Жук.

Об этом сообщает inform.zp.

Председатель Запорожского областного совета Боговин сложил свои полномочия, полученные ним при скандальных обстоятельствах 15 декабря.

О своей отставке Боговин заявил в среду вечером во время сессии Запорожского областного совета. За отставку Боговина проголосовало 44 депутата из 84.

В полночь среды 46 депутатов Запорожского облсовета приступили к голосованию, в результате чего все они отдали голоса за Жук. Она приняла присягу.

Таким образом, за последние девять дней депутатам Запорожского областного совета удалось избрать уже третьего по счету главу Запорожского облсовета.

Напомним, Виталий Боговин ранее возглавлял Запорожскую облгосадминистрацию.18 декабря Владимир Зеленский уволил Виталия Боговина с должности главы Запорожской ОГА согласно поданному им заявлению. Главной областной администрации был назначен Александр Старух.