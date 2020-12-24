Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам проведет 19 января заседание по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил специальный докладчик ПАСЕ по делу Навального Жак Мэр в интервью Deutsche Welle.

У ПАСЕ появились вопросы к России в связи с расследованием Bellingcat. По его словам, ПАСЕ проводит расследование отравления Навального, чтобы пролить свет на ситуацию.

— Все это противоречит всем тем обязательствам, которые Россия взяла на себя, вступив в Совет Европы. У нашего комитета будет специальное заседание 19 января. Мы попросим присутствовать представителей властей России и Алексея Навального, чтобы он смог очно дать свои показания. Есть еще вопросы к России, поднятые в связи с расследованием Bellingcat, и мы хотим попросить их уточнить, - сказал Жак Мэр.

Напомним, днями Bellingcat обнародовал расследование, где говорится, что к отравлению Алексея Навального ядом "Новичок" причастны восемь сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.