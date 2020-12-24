Кабинет министров решил привлечь кредит на общую сумму, не превышающую 350 млн долларов, от Deutsche Bank. Средства привлекаются на полгода примерно под 6% годовых.

Соответствующее постановление № 1291 принято правительством 23 декабря 2020 года и размещено на Правительственном портале.

Согласно постановлению, на сумму кредита начисляется процентный доход, который состоит из: ставки LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) в долларах США на срок три месяца; маржи по кредиту в размере до 5,75% годовых.

Процентный доход выплачивается каждые три месяца после даты получения кредитных средств согласно условиям кредитного договора. Окончательное погашение кредита осуществляется через шесть месяцев после даты получения кредитных средств согласно условиям кредитного договора.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) - лондонская межбанковская ставка предложения определяется как средневзвешенная процентная ставка по кредитам на Лондонском межбанковском валютном рынке. В конце декабря 2020 года ставка на три месяца составляет 0,25%.