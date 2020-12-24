Первый случай мутировавшего коронавируса, который обнаружили в Великобритании, подтвердили в Сингапуре.
Об этом пишет местное издание CNA со ссылкой на Минздрав Сингапура.
В частности, Сингапур подтверждает 1 случай заболевания новым штаммом британского вируса, еще 11 случаев получили предварительное подтверждение.
Заболевание подтвердили у 17-летней девушки, которая училась в Великобритании с августа.
6 декабря она вернулась в Сингапур, а 7 декабря у студентки появилась лихорадка. 8 декабря у девушки подтвердили заболевание.
В Минздраве Сингапура сообщают, что всех контактных лиц поместили на карантин, но все они получили отрицательный результат заболевания COVID-19.
Также в министерстве добавили, что «в настоящее время нет доказательств того, что новый штамм вируса циркулирует в обществе».
Кроме того, власти Китая решили приостановить авиасообщение с Британией из-за мутировавшего штамма коронавируса.
Как сообщалось, новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть опасен, в частности, для детей.
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Первый случай мутировавшего коронавируса, который обнаружили в Великобритании, подтвердили в Сингапуре.
Об этом пишет местное издание CNA со ссылкой на Минздрав Сингапура.
В частности, Сингапур подтверждает 1 случай заболевания новым штаммом британского вируса, еще 11 случаев получили предварительное подтверждение.
Заболевание подтвердили у 17-летней девушки, которая училась в Великобритании с августа.
6 декабря она вернулась в Сингапур, а 7 декабря у студентки появилась лихорадка. 8 декабря у девушки подтвердили заболевание.
В Минздраве Сингапура сообщают, что всех контактных лиц поместили на карантин, но все они получили отрицательный результат заболевания COVID-19.
Также в министерстве добавили, что «в настоящее время нет доказательств того, что новый штамм вируса циркулирует в обществе».
Кроме того, власти Китая решили приостановить авиасообщение с Британией из-за мутировавшего штамма коронавируса.
Как сообщалось, новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть опасен, в частности, для детей.