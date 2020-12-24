Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство не планирует вводить ограничения на международные авиасообщения. Рейсы в другие страны будут осуществлять в обычном режиме.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга, передает РБК-Украина.

– Я хочу заверить, что таких планов нет (ограничения путешествий, - прим.) Правительство понимает, что люди настроились на праздники и не планирует вводить ограничения на авиасообщения, - сказал глава ведомства.

О приостановке авиаперелетов объявили в Нидерландах, Бельгии, Франции и других странах. Британия информирует Всемирную организацию здравоохранения об исследованиях нового штамма, а ВОЗ будет сообщать обществу о развитии ситуации.