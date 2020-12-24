Переговорный процесс Украины с Ираном по делу о катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» затянулся. Сейчас Украина ждет от Ирана официальные документы технического отчета о причинах катастрофы.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он заявил, что Украина пока официально не получала отчет от иранской стороны.
– Меня беспокоит, и это не нижний уровень озабоченности, а достаточно серьезный, что переговорный процесс с Ираном затянулся из-за того, что мы не получаем от них соответствующей информации, - сказал Кулеба.
Он добавил, что ранее неоднократно случались ситуации, когда иранские СМИ сообщили какую-то информацию, однако на официальном уровне она не предоставлялась.
– В отношениях с Ираном я привык полагаться исключительно на информацию официальных источников. Поэтому мы ждем их ответ (относительно отчета - прим.), - уточнил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Иран в ближайшие два дня опубликует технический отчет о катастрофе самолета МАУ («Международных авиалиний Украины»). Отчет также будет передан украинской стороне.
|
Бюджетная проблема - как у всех отнять, чтобы каждому прибавитьАлександр Жолобецкий
|
Перші – не завжди найкращіСтанислав Мартиросов
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
Переговорный процесс Украины с Ираном по делу о катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» затянулся. Сейчас Украина ждет от Ирана официальные документы технического отчета о причинах катастрофы.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он заявил, что Украина пока официально не получала отчет от иранской стороны.
– Меня беспокоит, и это не нижний уровень озабоченности, а достаточно серьезный, что переговорный процесс с Ираном затянулся из-за того, что мы не получаем от них соответствующей информации, - сказал Кулеба.
Он добавил, что ранее неоднократно случались ситуации, когда иранские СМИ сообщили какую-то информацию, однако на официальном уровне она не предоставлялась.
– В отношениях с Ираном я привык полагаться исключительно на информацию официальных источников. Поэтому мы ждем их ответ (относительно отчета - прим.), - уточнил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Иран в ближайшие два дня опубликует технический отчет о катастрофе самолета МАУ («Международных авиалиний Украины»). Отчет также будет передан украинской стороне.