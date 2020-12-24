Переговорный процесс Украины с Ираном по делу о катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» затянулся. Сейчас Украина ждет от Ирана официальные документы технического отчета о причинах катастрофы.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что Украина пока официально не получала отчет от иранской стороны.

– Меня беспокоит, и это не нижний уровень озабоченности, а достаточно серьезный, что переговорный процесс с Ираном затянулся из-за того, что мы не получаем от них соответствующей информации, - сказал Кулеба.

Он добавил, что ранее неоднократно случались ситуации, когда иранские СМИ сообщили какую-то информацию, однако на официальном уровне она не предоставлялась.

– В отношениях с Ираном я привык полагаться исключительно на информацию официальных источников. Поэтому мы ждем их ответ (относительно отчета - прим.), - уточнил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран в ближайшие два дня опубликует технический отчет о катастрофе самолета МАУ («Международных авиалиний Украины»). Отчет также будет передан украинской стороне.