Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

В частности этот закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации.

Подписанный закон стал «компромиссным», поскольку содержит части из соответствующих законопроектов президента (№4434) и рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса (№4441).

Так, согласно закону, если разница между реальными доходами и декларируемыми будет составлять от 1,3 до 9 миллионов гривен (500 до 4000 прожиточных минимумов), это будет караться:

штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42,5 до 51 000 гривен)

общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Умышленное внесение недостоверных сведений более чем 9 миллионов гривен (от 4000 прожиточных минимумов) будет караться:

штрафом от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 000 гривен);

общественными работами от 150 до 240 часов;

или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Умышленное непредставление декларации, согласно закону, наказывается штрафом от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.