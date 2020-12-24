Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении ответственности за недостоверное декларирование чиновниками, которую 27 октября отменил Конституционный суд.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
В частности этот закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации.
Подписанный закон стал «компромиссным», поскольку содержит части из соответствующих законопроектов президента (№4434) и рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса (№4441).
Так, согласно закону, если разница между реальными доходами и декларируемыми будет составлять от 1,3 до 9 миллионов гривен (500 до 4000 прожиточных минимумов), это будет караться:
Умышленное внесение недостоверных сведений более чем 9 миллионов гривен (от 4000 прожиточных минимумов) будет караться:
Умышленное непредставление декларации, согласно закону, наказывается штрафом от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении ответственности за недостоверное декларирование чиновниками, которую 27 октября отменил Конституционный суд.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
В частности этот закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации.
Подписанный закон стал «компромиссным», поскольку содержит части из соответствующих законопроектов президента (№4434) и рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса (№4441).
Так, согласно закону, если разница между реальными доходами и декларируемыми будет составлять от 1,3 до 9 миллионов гривен (500 до 4000 прожиточных минимумов), это будет караться:
Умышленное внесение недостоверных сведений более чем 9 миллионов гривен (от 4000 прожиточных минимумов) будет караться:
Умышленное непредставление декларации, согласно закону, наказывается штрафом от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.