В четверг, 24 декабря, в ходе сессии горсовета Николаева городской голова Александр Сенкевич объявил, что депутатам сегодня не предложат голосовать за проект решения сессии о передаче недостроя на 3-й Слободской в собственность Черноморского национального университета имени Петра Могилы из-за неточностей в документе.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Мэр уточнил, что в ходе недавней встречи с главами фракций ему не было известно о некоторых неточностях проекта решения.

— Там есть вопрос, который касается спортивного комплекса по проспекту Героев Украины, 4. Договорились, что вместе с представителями фракций, главой облгосадминистрации и руководителем нашего Черноморского национального университета соберемся, отработаем этот проект решения. Вынесем на ближайшую рабочую сессию. Предлагаю сегодня этот вопрос не рассматривать, чтобы не было плохих последствий, - пояснил Александр Сенкевич.

Также ко вторнику, 29 декабря, по поручению городского головы, начальник управления коммунального имущества Мкртыч Мкртчян предоставит депутатам всю информацию по данному объекту.

При этом вчера планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала проект решения сессии о передаче недостроя на 3 Слободской в собственность Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

Напомним, что еще четыре года назад, в июне 2016 ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко говорил о готовности построить университетскую клинику на базе недостроенного объекта на 3-й Слободской. Тогда глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обратился к городской власти с предложением бесплатно передать недострой на 3-й Слободской Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы для размещения в нем медицинского центра и больницы. Ректор Леонид Клименко и студенты Могилянки несколько раз выступали на сессии Николаевского городского совета с просьбой передать на баланс вуза здание недостроенной поликлиники на 3-й Слободской.

Однако в ноябре 2019 года Леонид Клименко попросил депутатов согласовать вопрос передачи в государственную собственность «Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны», для того чтобы обустроить там клинику, в которой смогут учиться будущие врачи. После чего Леонид Клименко сказал, что не даст согласия на передачу «Трудовых резервов» области, если Николаевский облсовет не согласует передачу областного клинического госпиталя ветеранов войны по улице Киевской, 1 в государственную собственность.

При этом, в ноябре 2019 года действующий глава облгосадминистрации Александр Стадник поддержал создание университетской клиники на базе областного госпиталя ветеранов войны.

12 июня 2020 года на сессии облсовета депутаты согласовали передачу университету здания детской инфекционной больницы.Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ЧНУ имени Петра Могилы по-прежнему планирует принять в собственность недострой на 3 Слободской и сделать из него университетскую клинику.