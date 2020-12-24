Генеральный директор ООО «СП «Аграрно-Экспортная Компания» («ПАЕК») Юрий Кормышкин заявил о том, что в январе 2021 года слагает с себя полномочия руководителя группы компаний.

Об этом он сообщил в интервью изданию «Мой Город».

Новым руководителем будет назначен Валентин Шаповалов. Юрий Кормышкин останется собственником группы компаний ООО «СП «ПАЕК».

— Мною было принято решение, что с января будет нанят новый менеджмент компании «ПАЕК», с которым будет заключен контракт. Он будет руководить компанией, я остаюсь владельцем, – отметил Юрий Кормышкин.

Соучредитель «ПАЕК» рассказал, что за время его руководства, произошло много позитивных изменений. Компания стала расширяться и наращивать потенциал. В будущем новый директор должен продолжать назначенный курс, – отметил Юрий Кормышкин.

— После раздела компании с бывшим партнером в 2019 году, в 2020 была проведена реструктуризация. Компания получила очень достаточные показатели и уровень во всех отраслях: животноводство, переработка и экспорт. Я уверен, что новое руководство и менеджмент нашей компании даст новые импульсы для работы, для развития. В 2020 году компания приобрела туристическое направление бизнеса, начали развивать экспорт. Мы должны быть рады, что «ПАЕК» будет развиваться, — рассказывает он.

Что касается команды «ПАЕК», Кормышкин отметил, что этим теперь будет заниматься исключительно новое руководство.

— Обновления нашей команды — это уже полномочия нашего нового руководителя. Будет ли он расширять команду, сокращать — это будет его решение. Есть стратегические планы, которые утверждаются мной как собственником, и эти стратегические планы будут воплощаться в жизнь, а в остальном я не буду иметь права вмешиваться в управленческую деятельность компании. Я остаюсь в Николаеве, поэтому советы, общение — все это останется возможным, — отмечает Юрий Кормышкин.

Сам же он будет заниматься привлечением инвестиционных потоков для компании, и искать новые направления деятельности.

— Я буду заниматься инвестиционным климатом для «ПАЕК» и поиском новых направлений деятельности компании. Я бы хотел, чтобы за эти пять лет, когда у меня есть контракт с новым менеджментом развития, на Николаевщине кпания «ПАЕК» стала первым номером, а в Украине входила в десятку лучших компаний, — делится планами Юрий Кормышкин.

Пресс-релиз