Информационное агентство «Южная Медиакомпания» будет иметь больше шансов для развития при новом собственнике.

О продаже медиакомпании сообщил ее предыдущий владелец Юрий Кормышкин в интервью интернет-изданию «Мой город».

— В 2012 году по предложению моего товарища и коллеги Николая Попова было приобретено информагентство. Оно разрасталось и за девять лет мы многое сделали в городе Николаеве и Николаевской области. О нас знают, и меня знают как владельца этой компании. Сегодня очень хороший коллектив работает в медиакомпании. Мы должны иметь четвертую ветвь власти, которая будет независима и будет оценивать проведенную работу, — отметил Юрий Кормышкин.

По его мнению, медиакомпания при его руководстве достигла максимального развития.

— Я решил продать медиакомпанию, чтобы она имела больше возможностей для развития. Считаю, что мы достигли того уровня со мной, когда медиакомпания уже не может идти дальше. Было принято решение взвешенное, но тяжелое, потому что с людьми работал не один год, не пять. Это почти как мой ребенок. Но, знаете, когда человек вырастает, ему исполняется 18 лет, ему нужно дать свободную жизнь, чтобы она дальше развивалась. Было принято такое решение по медиакомпании. На сегодняшний день она выросла до того, чтобы дальше развиваться, — заявил Юрий Кормышкин.

Кто является новым собственником медиакомпании пока не разглашается, но Кормышкин отмечает, что ему очень нравятся представления нового владельца о дальнейшем развитии информационного агентства.

— При любой продаже корпоративных прав есть такой раздел – неразглашение второй стороны. Я уверен, что человек, который приобрел – достойный человек, и я надеюсь, что он даст хороший толчок в развитии для медиакомпании. Потому что, когда своего ребенка растишь, ты хочешь его отправить учиться в хороший вуз, хочешь, чтобы он нашел хорошую работу, и поэтому это было тяжелым решением. Было много предложений по покупке этой компании, но я остановился на одном из субъектов, который захотел ее купить. Мне понравилось понимание этого человека в том, как он хочет ее развивать, а не просто закрыть, чтобы не было конкурентов, — резюмировал Юрий Кормышкин.

Пресс-релиз