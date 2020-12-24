В четверг, 24 декабря, в ходе сессии горсовета Николаева городской голова Александр Сенкевич рассказал, что проект бюджет города на 2021 год готовили по аналогии с 2015 годом, поскольку депутаты за 2 недели не могу отработать весь бюджет.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Нюанс в том, что из проекта бюджета изымается бюджет развития до отдельного распоряжения. Александр Сенкевич напомнил, что в 2015 году бюджет развития разблокировали в апреле.

— Сделали бюджет, проработали под него программы, вынесли на голосование, ведь сегодня последний день, когда нужно принять бюджет, - указал он.

Также он напомнил, что в Николаеве финансирование осуществляется согласно программно-целевого метода, но бюджет города «не такой большой».

— На сегодняшний день все идет не от лошади к телеге, а от телеги к лошади. У нас в последнее время так получается, что департамент финансов доводит главным распорядителям средств сумму денег, которая им предоставляется на следующий год. Эта сумма определяется от суммы бюджета города. Далее главный распорядитель отделяет часть средств, которые нужно направить на обязательные платежи: зарплата, коммунальные услуги, кредиты и тому подобное. Остается сумма, которую они могут выделить на текущие и капитальные расходы, - пояснил Александр Сенкевич.

Он подчеркнул, что указанная сумма критически мала.

— Например, по управлению образования капитальные расходы в этом году обозначены в 13 миллионов гривен. Это большой или маленький бюджет? Это мизерный бюджет. По управлению капитального строительства – 80 миллионов, а в программе у него проектов есть на 3,2 миллиарда. Почти весь бюджет Николаева на следующий год. Таким образом, все распорядители в границах доведенного им финансового ресурса предлагают сделать те или иные работы. Вы, депутаты горсовета, согласовываете или нет эти работы, говорите: «Тот сад пусть еще постоит, не развалится, а вот этому крышу срочно нужно сделать». После этого вы принимаете решение, а мы должны откорректировать программы, о которых говорим. К сожалению, такая ситуация существует много лет. Вы правы, что телега идет впереди коня, - сказал Александр Сенкевич.

Также Александр Сенкевич убрал из повестки дня сессии передачу Могилянке недостроя на 3-й Слободской.