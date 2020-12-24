Народные депутаты от фракции «Голос» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом сообщила лидер партии Кира Рудик в своем Facebook.

– «Голос» зарегистрировал в Раде законопроект, который облегчит доступ тяжелобольных граждан к медицинскому каннабису, который облегчит течение их болезни. Невозможно и дальше потакать абстрактным страхам общества по поводу вреда «травки», когда речь идет о жизни и здоровье людей», - пояснила она.

По словам Рудик, для уменьшения болей пациентам иногда дают гораздо более тяжелые наркотики, такие как морфин или кодеин, которые официально легализованы для медицинского применения в Украине. В то же время каннабис не вызывает тяжелых побочных эффектов.

Также она рассказала, что медицинский каннабис легализован в 60 странах мира, а ООН в 2020 году вообще исключила его из перечня наиболее опасных наркотиков.

– Урегулирование оборота медицинского каннабиса облегчит страдания более чем миллиона онкобольных украинских пациентов; около 20 тысяч детей с эпилепсией; пациентов с диабетом, депрессией и тревожными состояниями, с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом, псориазом, а также поможет миллиону паллиативных больных, - подчеркнула нардеп.