В среду, 23 декабря, в Николаеве полицейские роты ТОР задержали двух мужчин с, вероятно, наркотическими веществами.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

Примерно в 22:00 экипажа роты ТОР патрульной полиции поступил вызов, что на улице Вокзальной, возле гаражей, трое мужчин употребляют наркотические вещества. Также заявитель сообщил исчерпывающие приметы неизвестных.

Во время отработки прилегающей территории полицейские заметили двух мужчин похожих по описанию. При общении с полицейскими неизвестные заметно нервничали. На вопрос ТОРовцев, имеют ли они с собой запрещенные предметы, один из мужчин сообщил, что у него в кармане куртки полиэтиленовый пакет с каннабисом.

Также 39-летний гражданин рассказал, что это вещество ему продал человек, который сейчас стоит рядом с ним, в гараже неподалеку.

Полицейские задержали обоих и вызвали на место следственно-оперативную группу Корабельного отдела полиции.

Вскоре, при осмотре гаража, на который прямо указал один из задержанных, сотрудники следственно-оперативной группы изъяли еще один большой пакет с измельченным веществом серо-зеленого цвета, внешне похожим на каннабис.

Напомним, ранее в Николаеве патрульная полиция задержала граждан, у которых были найдены наркотические вещества.