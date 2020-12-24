В четверг, 24 декабря, в ходе сессии горсовета Николаева депутаты приняли программу по социальной защите населения, исключив из нее финансирование Центра для лиц с инвалидностью в возрасте 18+. На эти цели хотели выделить 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

«За» проголосовали 45 депутатов.

Речь идет о коммунальном учреждении, которое на сегодня услуг еще не предоставляет.

Директор департамента труда и социальной защиты населения Сергей Василенко рассказал, что недавно Центру назначили директора, им стала Ольга Малярчук. По его словам, она получает минимальную зарплату и занимается поиском места, где можно запустить Центр.

Городской голова Александр Сенкевич указал, чтобы Центр начал работать, нужно кому-то им заниматься.

— Именно поэтому на минимальную зарплату назначили директора с задачей объехать подобные Центры, которые работают в других местах, создать штатную численность и наполнить его помещениями, положениями. Также на полставки, на 2,5 тысячи гривен, назначен бухгалтер, который, поскольку это коммунальное учреждение, должен сдавать отчеты, - подчеркнул Александр Сенкевич.

Главным критиком данного финансирования была глава фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева. Он заявила, что нерационально в период эпидемии коронавируса финансировать административные единицы, которые не предоставляют услуг.

— Также вы знаете, что в марте у вас будет изменение и трансформация руководящих должностей. Вы должны определиться, каким будет Центр, как услуги будут предоставлять, а не создавать дополнительные подразделения, которые вы будете реформировать. Люди сегодня не будут получать услуги, а будут только организационные действия, которые в марте нужно будет изменить, - сказала Елена Киселева.

В итоге она предложила оказывать услуги людям с ограниченными возможностями в существующих учреждениях.

— Не создавай фантомы, а предоставляйте услуги, - заключила она.

Ранее Александр Сенкевич рассказал, что проект бюджет города на 2021 год готовили по аналогии с 2015 годом, поскольку депутаты за 2 недели не могут отработать весь бюджет.