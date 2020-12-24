Новая мутация COVID-19 из Южно-Африканской республики меняется с каждой передачей. Вариант коронавируса под названием 501.V2 выявляет слабые места иммунной системы каждого отдельного человека.

Об этом в эфире местного телеканала eNCA заявила генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.

По ее словам, новая мутация считывает индивидуальный иммунный ответ каждого человека. Это может привести к тому, что в течение короткого времени данный вариант COVID-19 даст целую группу новых агрессивных штаммов, поскольку он меняется с каждым новым перемещением между людьми.

– Мы не можем исключить, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР, - добавила Грей.