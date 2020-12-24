Новая мутация COVID-19 из Южно-Африканской республики меняется с каждой передачей. Вариант коронавируса под названием 501.V2 выявляет слабые места иммунной системы каждого отдельного человека.
Об этом в эфире местного телеканала eNCA заявила генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.
По ее словам, новая мутация считывает индивидуальный иммунный ответ каждого человека. Это может привести к тому, что в течение короткого времени данный вариант COVID-19 даст целую группу новых агрессивных штаммов, поскольку он меняется с каждым новым перемещением между людьми.
– Мы не можем исключить, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР, - добавила Грей.
Как сообщалось, новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть опасен, в частности, для детей.
|
Бюджетная проблема - как у всех отнять, чтобы каждому прибавитьАлександр Жолобецкий
|
Перші – не завжди найкращіСтанислав Мартиросов
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
Новая мутация COVID-19 из Южно-Африканской республики меняется с каждой передачей. Вариант коронавируса под названием 501.V2 выявляет слабые места иммунной системы каждого отдельного человека.
Об этом в эфире местного телеканала eNCA заявила генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.
По ее словам, новая мутация считывает индивидуальный иммунный ответ каждого человека. Это может привести к тому, что в течение короткого времени данный вариант COVID-19 даст целую группу новых агрессивных штаммов, поскольку он меняется с каждым новым перемещением между людьми.
– Мы не можем исключить, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР, - добавила Грей.
Как сообщалось, новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть опасен, в частности, для детей.