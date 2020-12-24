В РФ заявили, что вынуждены рассмотреть возможность применения ответных мер в отношении Латвии из-за якобы продолжающихся притеснений российских СМИ со стороны властей.
Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы профильного регулятора Латвии о возможности принятия в ближайшие месяц-полтора решение ограничить трансляцию телеканала Россия-РТР на территории страны, сообщает Европейская правда со ссылкой на ТАСС.
– Мы с сожалением констатируем, что российская сторона вынуждена рассмотреть возможность применения ответных мер в связи с продолжающимися и приобретающими все более недружественный характер шагами латвийского руководства в отношении российских СМИ, - сказала она.
Ранее сообщалось, что латвийская полиция провела санкционированные судом процессуальные действия в отношении семи человек в Риге и ее окрестностях в связи с подозрениями в нарушении международных санкций.
В июне 2020 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию в Латвии семи телеканалов группы RT, которая ранее действовала под брендом Russia Today. Свое решение регулятор объяснил тем, что эти каналы «находятся под фактическим контролем и единоличным надзором» Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС.
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В РФ заявили, что вынуждены рассмотреть возможность применения ответных мер в отношении Латвии из-за якобы продолжающихся притеснений российских СМИ со стороны властей.
Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы профильного регулятора Латвии о возможности принятия в ближайшие месяц-полтора решение ограничить трансляцию телеканала Россия-РТР на территории страны, сообщает Европейская правда со ссылкой на ТАСС.
– Мы с сожалением констатируем, что российская сторона вынуждена рассмотреть возможность применения ответных мер в связи с продолжающимися и приобретающими все более недружественный характер шагами латвийского руководства в отношении российских СМИ, - сказала она.
Ранее сообщалось, что латвийская полиция провела санкционированные судом процессуальные действия в отношении семи человек в Риге и ее окрестностях в связи с подозрениями в нарушении международных санкций.
В июне 2020 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию в Латвии семи телеканалов группы RT, которая ранее действовала под брендом Russia Today. Свое решение регулятор объяснил тем, что эти каналы «находятся под фактическим контролем и единоличным надзором» Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС.