Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством.
Видеопоздравление опубликовали на сайте Офиса Президента.
— Рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят. Пусть они наполнят наши сердца, а особенно теперь — когда завершается год, полный тяжелых испытаний, — сказал Владимир Зеленский.
Глава государства пожелал, чтобы с Рождеством в каждую семью пришло согласие, в каждый дом — достаток, а на украинскую землю — тысячелетние мир и процветание.
— Желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное — здоровых Рождественских праздников! Берегите себя и людей рядом с вами! Христос родился! Славим его! — сказал он.
Напомним, храмы на праздники не будут закрываться, однако церкви в свою очередь должны придерживаться карантинных ограничений.
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством.
Видеопоздравление опубликовали на сайте Офиса Президента.
— Рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят. Пусть они наполнят наши сердца, а особенно теперь — когда завершается год, полный тяжелых испытаний, — сказал Владимир Зеленский.
Глава государства пожелал, чтобы с Рождеством в каждую семью пришло согласие, в каждый дом — достаток, а на украинскую землю — тысячелетние мир и процветание.
— Желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное — здоровых Рождественских праздников! Берегите себя и людей рядом с вами! Христос родился! Славим его! — сказал он.
Напомним, храмы на праздники не будут закрываться, однако церкви в свою очередь должны придерживаться карантинных ограничений.