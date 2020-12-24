Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством.

Видеопоздравление опубликовали на сайте Офиса Президента.

— Рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят. Пусть они наполнят наши сердца, а особенно теперь — когда завершается год, полный тяжелых испытаний, — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства пожелал, чтобы с Рождеством в каждую семью пришло согласие, в каждый дом — достаток, а на украинскую землю — тысячелетние мир и процветание.

— Желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное — здоровых Рождественских праздников! Берегите себя и людей рядом с вами! Христос родился! Славим его! — сказал он.

Напомним, храмы на праздники не будут закрываться, однако церкви в свою очередь должны придерживаться карантинных ограничений.