Бывший городской голова Вознесенска Виталий Луков представлен мэром Николаева Александром Сенкевичем кандидатурой в его первые заместители.
Видео из заседания комиссии по вопросам экологии в соцсети опубликовало издание Шиповник.
Александр Сенкевич также отметил, что в прошлую каденцию у него не было возможности назначать заместителей, предложенных именно им.
Кроме Виталия Лукова на представлении кандидатур вице-мэров были Юрий Андриенко (ранее был заместителем мэра), Сергей Коренев (директор департамента ЖКХ) и Андрей Волков (депутат облсовета от партии «Пропозиція»), Дмитрий Лазарев (как будущий вице-мэр по вопросам информатизации и инноваций) и Анатолий Петров (бывший глава Баштанского райсовета).
Сергей Коренев вице-мэр по вопросам ЖКХ
Дмитрий Лазарев по вопросам информатизации и инновации
Анатолий Петров по гуманитарным вопросам
Юрий Андриенко по земельным вопросам
Андрей Волков управляющий делами
— Если они не будут исполнять свои должностные обязанности или я буду получать систематические замечания о их работе от фракций горсовета, то обращусь к вам по замене этих людей, - сказал мэр.
До этого депутаты ушли на перерыв сессии, приняв бюджет города на 2021 год.
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Бывший городской голова Вознесенска Виталий Луков представлен мэром Николаева Александром Сенкевичем кандидатурой в его первые заместители.
Видео из заседания комиссии по вопросам экологии в соцсети опубликовало издание Шиповник.
Александр Сенкевич также отметил, что в прошлую каденцию у него не было возможности назначать заместителей, предложенных именно им.
Кроме Виталия Лукова на представлении кандидатур вице-мэров были Юрий Андриенко (ранее был заместителем мэра), Сергей Коренев (директор департамента ЖКХ) и Андрей Волков (депутат облсовета от партии «Пропозиція»), Дмитрий Лазарев (как будущий вице-мэр по вопросам информатизации и инноваций) и Анатолий Петров (бывший глава Баштанского райсовета).
Сергей Коренев вице-мэр по вопросам ЖКХ
Дмитрий Лазарев по вопросам информатизации и инновации
Анатолий Петров по гуманитарным вопросам
Юрий Андриенко по земельным вопросам
Андрей Волков управляющий делами
— Если они не будут исполнять свои должностные обязанности или я буду получать систематические замечания о их работе от фракций горсовета, то обращусь к вам по замене этих людей, - сказал мэр.
До этого депутаты ушли на перерыв сессии, приняв бюджет города на 2021 год.