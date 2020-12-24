Бывший городской голова Вознесенска Виталий Луков представлен мэром Николаева Александром Сенкевичем кандидатурой в его первые заместители.

Видео из заседания комиссии по вопросам экологии в соцсети опубликовало издание Шиповник.

Александр Сенкевич также отметил, что в прошлую каденцию у него не было возможности назначать заместителей, предложенных именно им.

Кроме Виталия Лукова на представлении кандидатур вице-мэров были Юрий Андриенко (ранее был заместителем мэра), Сергей Коренев (директор департамента ЖКХ) и Андрей Волков (депутат облсовета от партии «Пропозиція»), Дмитрий Лазарев (как будущий вице-мэр по вопросам информатизации и инноваций) и Анатолий Петров (бывший глава Баштанского райсовета).

Сергей Коренев вице-мэр по вопросам ЖКХ

Дмитрий Лазарев по вопросам информатизации и инновации

Анатолий Петров по гуманитарным вопросам

Юрий Андриенко по земельным вопросам

Андрей Волков управляющий делами

— Если они не будут исполнять свои должностные обязанности или я буду получать систематические замечания о их работе от фракций горсовета, то обращусь к вам по замене этих людей, - сказал мэр.

До этого депутаты ушли на перерыв сессии, приняв бюджет города на 2021 год.

