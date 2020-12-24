В ходе пленарного заседания сессии в четверг, 24 декабря, Николаевский городской совет утвердил заместителей городского головы.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Заместителей мэра утвердили 31 голосом «За», 6 человек не голосовали.

Виталий Луков стал первым вице-мэром, Сергей Коренев — вице-мэром по вопросам ЖКХ, Дмитрий Лазарев — по вопросам информатизации и инновации, Анатолий Петров — по гуманитарным вопросам, Юрий Андриенко — по земельным вопросам, Андрея Волкова утвердили управляющим делами исполкома городского совета.

Стоит отметить, что Виталий Луков является экс-мэром Вознесенска. Сергей Коренев возглавлял Департамент ЖКХ Николаевского горсовета. Дмитрий Лазарев с мая текущего года был советником Александра Сенкевича, до этого руководил Департаментом предоставления административных услуг горсовета. Анатолий Петров был главой Баштанского районного совета. Юрий Андриенко с 2017 года был вице-мэром, также он был заместителем городского головы времен Владимира Чайки и Юрия Гранатурова. Андрей Волков занимал должность замдиректора департамента городского головы.

Ранее стали известны кандидаты в исполком горсовета Николаева.