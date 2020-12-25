Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Рождества по григорианскому календарю.

Видеообращение опубликовано на странице президента в Facebook.

По словам Владимира Зеленского, в 2020 году у большинства украинцев нет праздничного настроения, так как этот год запомнился «большими испытаниями, шокирующей пандемией и карантинными ограничениями».

Он также отметил, что отсутствие споров о дате празднования Рождества является положительным моментом.

— Но все же крайне важно попытаться отпустить тяжелые эмоции этого года, чтобы иметь чистое сердце для 2021-го, — призвал Владимир Зеленский.

Президент также призвал людей не забывать о тех, кто даже в праздничные дни защищает Украину на Донбассе, а также о тех, кто сражается «на ковидном фронте».

В конце своего сообщения Владимир Зеленский пожелал украинцам добрых праздников, семейного уюта, а также новых надежд.

Напомним, настоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что празднование Рождества Христова в один день 25 декабря в Украине возможно, но при одном условии.