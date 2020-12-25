Украина будет использовать все возможные пути для блокировки строительства установки для опреснения воды в оккупированном Россией Крыму.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24, передает Украинская Правда.
— Было заявление незаконной оккупационной власти Крыма по привлечению крупной международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект, — заявил Дмитрий Кулеба.
Отмети, ак называемая власть оккупированного полуострова ранее заявила, что в следующем году начнет строительство соответствующей установки.
Напомним, с 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах аннексированного Крыма из-за засухи и обмеления водоемов начался третий этап ограничений подачи воды.
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Украина будет использовать все возможные пути для блокировки строительства установки для опреснения воды в оккупированном Россией Крыму.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24, передает Украинская Правда.
— Было заявление незаконной оккупационной власти Крыма по привлечению крупной международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект, — заявил Дмитрий Кулеба.
Отмети, ак называемая власть оккупированного полуострова ранее заявила, что в следующем году начнет строительство соответствующей установки.
Напомним, с 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах аннексированного Крыма из-за засухи и обмеления водоемов начался третий этап ограничений подачи воды.