Украина будет использовать все возможные пути для блокировки строительства установки для опреснения воды в оккупированном Россией Крыму.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24, передает Украинская Правда.

— Было заявление незаконной оккупационной власти Крыма по привлечению крупной международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект, — заявил Дмитрий Кулеба.

Отмети, ак называемая власть оккупированного полуострова ранее заявила, что в следующем году начнет строительство соответствующей установки.

Напомним, с 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах аннексированного Крыма из-за засухи и обмеления водоемов начался третий этап ограничений подачи воды.