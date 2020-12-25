В Азербайджане сегодня началась демобилизация мобилизованных для участия в войне в Нагорном Карабахе. Соответствующее распоряжение издал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана в своем Telegram-канале.
Мобилизация будет постепенной. Призывники будут увольняться с военной службы по мобилизации с 25 декабря до 15 апреля 2021 года.
Отметим, новый этап конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября. Он продлился до 9 ноября. В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали мирное соглашение, которое фактически является капитуляцией Еревана.
Напомним, 11 декабря парламент Азербайджана отменил военное положение в стране, которое действовало с 27 сентября. Военное положение действовало на прифронтовых территориях Азербайджана.
Напомним, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по новым договоренностям в регионе Нагорного Карабаха будут не только миротворцы от РФ, но и от Турции. В Кремле заявили, что этот вопрос не обсуждали.
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В Азербайджане сегодня началась демобилизация мобилизованных для участия в войне в Нагорном Карабахе. Соответствующее распоряжение издал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана в своем Telegram-канале.
Мобилизация будет постепенной. Призывники будут увольняться с военной службы по мобилизации с 25 декабря до 15 апреля 2021 года.
Отметим, новый этап конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября. Он продлился до 9 ноября. В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали мирное соглашение, которое фактически является капитуляцией Еревана.
Напомним, 11 декабря парламент Азербайджана отменил военное положение в стране, которое действовало с 27 сентября. Военное положение действовало на прифронтовых территориях Азербайджана.
Напомним, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по новым договоренностям в регионе Нагорного Карабаха будут не только миротворцы от РФ, но и от Турции. В Кремле заявили, что этот вопрос не обсуждали.