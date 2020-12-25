Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Венгрия не будет блокировать полностью отношения Украины с Организацией Североатлантического договора (НАТО).
Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала Украина 24, сообщает Европейская правда со ссылкой на УНИАН.
– Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО, - отметил Кулеба.
При этом он отметил, что хотя пока не запланирована новая встреча с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, но «готовность к этой встрече есть и у него, и у меня».
Глава МИД заявил, что до 2017 года центральная власть в Украине уделяла мало внимания к ситуации на Закарпатье, и поэтому Венгрия смогла «довольно свободно чувствовать себя в Закарпатской области».
– Ситуация изменилась в 2017 году, когда началась установка правильного баланса - выравнивание ситуации, и то, что мы наблюдаем сейчас - это продолжение этого процесса, - подчеркнул Кулеба.
Он сказал, что Украина придерживается очень простого подхода. По его словам, в Украине понимают, что Венгрию беспокоит судьба этнических венгров, которые являются гражданами Украины, и сказал, что всегда говорит об этом Сийярто.
– Вы имеете право о них заботиться, но вы должны это делать в пределах красных линий, обозначенных украинским законодательством, - подчеркнул Кулеба.
Напомним, в начале декабря отношения Венгрии и Украины пережили очередное обострение из-за обысков СБУ на Закарпатье.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто пожаловался на Украину в НАТО.
На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 3 декабря Сийярто пожаловался, что миссия ОБСЕ не хочет ехать в Закарпатье защищать венгров.
Напомним, ранее послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста из-за его высказывания относительно автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина-НАТО.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Венгрия не будет блокировать полностью отношения Украины с Организацией Североатлантического договора (НАТО).
Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала Украина 24, сообщает Европейская правда со ссылкой на УНИАН.
– Венгрия не будет полностью блокировать отношения Украины с НАТО, - отметил Кулеба.
При этом он отметил, что хотя пока не запланирована новая встреча с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, но «готовность к этой встрече есть и у него, и у меня».
Глава МИД заявил, что до 2017 года центральная власть в Украине уделяла мало внимания к ситуации на Закарпатье, и поэтому Венгрия смогла «довольно свободно чувствовать себя в Закарпатской области».
– Ситуация изменилась в 2017 году, когда началась установка правильного баланса - выравнивание ситуации, и то, что мы наблюдаем сейчас - это продолжение этого процесса, - подчеркнул Кулеба.
Он сказал, что Украина придерживается очень простого подхода. По его словам, в Украине понимают, что Венгрию беспокоит судьба этнических венгров, которые являются гражданами Украины, и сказал, что всегда говорит об этом Сийярто.
– Вы имеете право о них заботиться, но вы должны это делать в пределах красных линий, обозначенных украинским законодательством, - подчеркнул Кулеба.
Напомним, в начале декабря отношения Венгрии и Украины пережили очередное обострение из-за обысков СБУ на Закарпатье.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто пожаловался на Украину в НАТО.
На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 3 декабря Сийярто пожаловался, что миссия ОБСЕ не хочет ехать в Закарпатье защищать венгров.
Напомним, ранее послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста из-за его высказывания относительно автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности Комиссии Украина-НАТО.