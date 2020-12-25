Об этом глава государства заявил в интервью изданию «Фокус».

— Он (Степанов — прим.) — самый крепкий из всех, кто был. Это точно. Он пытается. Считаю, что премьер-министр и министр здравоохранения должны плотнее работать вместе, полноценной командой, — отметил президент.

Он считает вакцинацию населения от COVID-19 самым сложным вызовом для Степанова, потому что Украина не входит в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину.

— И вот тут выявляется — министр или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину, и так все будет нормально, и так будут большие доплаты врачам, ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке. Это и есть проверка, — заверил он.

Зеленский обещает, что результат этой проверки украинцы увидят в феврале и марте следующего года. Степанову он поставил задачу: получить вакцину в конце января, в крайнем случае — в феврале.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы Украина получила первые поставки вакцины уже «в конце января, в крайнем случае в феврале».