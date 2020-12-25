Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что промежуточные результаты испытаний третьей фазы показали эффективность вакцины против COVID-19 от китайской Sinovac на 91,25%.
Об этом пишет «Украинская правда».
Он добавил, что Турция будет использовать этот препарат для массовой вакцинации.
По словам министра, первая партия в 3 миллиона доз вакцины прибудет в Турцию 28 декабря. Анкара подписала соглашение о покупке в целом 50 млн доз китайской вакцины.
— Теперь мы уверены, что вакцина эффективна и безопасна для турецкого народа, - сказал Фахреттин Коджа.
Около 9 млн человек должны пройти вакцинацию на первом этапе. Прививку можно будет делать примерно 1,5 или даже 2 миллионам людей ежедневно, заявил министр.
Испытания китайской вакцины в Турции начались 14 сентября и в них приняли участие более 7000 добровольцев. Результаты испытания, объявленные в четверг, основанные на данных 1322 человек.
Sinovac — первый китайский производитель вакцин, который опубликовал подробные сведения о поздних стадиях клинических испытаний.
Sinovac также подписал соглашения о поставках вакцины CoronaVac с Индонезией, Бразилией, Чили и Сингапуром и ведет переговоры с Филиппинами и Малайзией.
Напомним, президент Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы Украина получила первые поставки вакцины уже «в конце января, в крайнем случае в феврале».
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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что промежуточные результаты испытаний третьей фазы показали эффективность вакцины против COVID-19 от китайской Sinovac на 91,25%.
Об этом пишет «Украинская правда».
Он добавил, что Турция будет использовать этот препарат для массовой вакцинации.
По словам министра, первая партия в 3 миллиона доз вакцины прибудет в Турцию 28 декабря. Анкара подписала соглашение о покупке в целом 50 млн доз китайской вакцины.
— Теперь мы уверены, что вакцина эффективна и безопасна для турецкого народа, - сказал Фахреттин Коджа.
Около 9 млн человек должны пройти вакцинацию на первом этапе. Прививку можно будет делать примерно 1,5 или даже 2 миллионам людей ежедневно, заявил министр.
Испытания китайской вакцины в Турции начались 14 сентября и в них приняли участие более 7000 добровольцев. Результаты испытания, объявленные в четверг, основанные на данных 1322 человек.
Sinovac — первый китайский производитель вакцин, который опубликовал подробные сведения о поздних стадиях клинических испытаний.
Sinovac также подписал соглашения о поставках вакцины CoronaVac с Индонезией, Бразилией, Чили и Сингапуром и ведет переговоры с Филиппинами и Малайзией.
Напомним, президент Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы Украина получила первые поставки вакцины уже «в конце января, в крайнем случае в феврале».