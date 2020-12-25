Верховная Рада может принять законопроекто народовластии через референдум в феврале, считает глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Об этом он сказал агентству Интерфакс-Украина в пятницу, 25 декабря.

— Законопроект о референдуме мы хотели проголосовать в декабре, но поскольку там 2000 поправок, то нужно провести работу с их авторами, чтобы они их либо отозвали, либо не слишком настаивали на их рассмотрении, то есть не блокировали принятие закона. Потому что по готовности его можно было проголосовать в декабре. Думаю, что мы его примем в феврале, – сказал нардеп.

Далее ожидаются инициативы об электронном референдуме, о локальных референдумах, а также весь пакет законопроектов о народовластии.

Также Давид Арахамия считает, что Раде необходимо до конца 2021 года наработать модель электронного голосования, по крайней мере на местном уровне.

— Хотелось бы добраться до конца года до прообраза хотя бы на местном уровне электронного голосования, чтобы, может быть, с помощью какой-то разновидности приложения по примеру Дия, все-таки, прийти к какой-то этой модели. Потому что это тоже наше программное обещание – перейти в диджитализированный процесс, – пояснил депутат.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенная властями модель открытого рынка земли предполагает, что ее покупать или продавать смогут только украинские граждане и украинские компании.