В полиции открыли уголовное дело из-за препятствования законной хозяйственной деятельности одного из предприятий, находящихся на территории Нефтебазы в Николаеве.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как сообщалось, сегодня утром, 25 декабря, в полицию поступило сообщение о захвате частного предприятия на территории нефтебазы в Ингульском районе Николаева. Представитель фирмы отметил, что группа неизвестных мужчин проникла на территорию и захватила предприятие.

Сейчас на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Бойцы роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции и Управления полиции охраны обеспечивают охрану правопорядка. Ситуация на момент проведения следственного действия контролируется. Нарушений правопорядка не допущено.

В полицию с заявлением по факту противодействия законной хозяйственной деятельности обратился по сей день действующий директор частного предприятия.

Сведения по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 206 УК «Противодействие законной хозяйственной деятельности», что карается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, что в августе 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что на территорию расположенного в пгт Братское маслопрессового завода, повредив входную дверь, проникли около 30 неизвестных вооруженных лиц. На место происшествия по тревоге были подняты и немедленно прибыли личный состав и руководство отдела полиции, бойцы спецподразделения ТОР и полиции особого назначения ГУНП в Николаевской области, которые и задержали всех находившихся на территории предприятия.