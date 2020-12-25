Украина может предложить производителям вакцины против коронавируса свои услуги по транспортировке препарата в различные стране самолетом «Мрия». За это рассчитывает вне очереди получить вакцины.
Об этом заявил нардеп «Слуги народа», председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире «Украины 24».
– Самолет можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры минус 70. И за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину по другим заказам, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди, вне квоты вакцины. Это одно из наших предложений, которое сейчас готовит правительство для компаний, - рассказал нардеп.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы Украина получила первые поставки вакцины уже «в конце января, в крайнем случае в феврале».
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Украина может предложить производителям вакцины против коронавируса свои услуги по транспортировке препарата в различные стране самолетом «Мрия». За это рассчитывает вне очереди получить вакцины.
Об этом заявил нардеп «Слуги народа», председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире «Украины 24».
– Самолет можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры минус 70. И за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину по другим заказам, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди, вне квоты вакцины. Это одно из наших предложений, которое сейчас готовит правительство для компаний, - рассказал нардеп.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы Украина получила первые поставки вакцины уже «в конце января, в крайнем случае в феврале».