Украина может предложить производителям вакцины против коронавируса свои услуги по транспортировке препарата в различные стране самолетом «Мрия». За это рассчитывает вне очереди получить вакцины.

Об этом заявил нардеп «Слуги народа», председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире «Украины 24».

– Самолет можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры минус 70. И за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину по другим заказам, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди, вне квоты вакцины. Это одно из наших предложений, которое сейчас готовит правительство для компаний, - рассказал нардеп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы Украина получила первые поставки вакцины уже «в конце января, в крайнем случае в феврале».