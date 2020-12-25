Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил политсилам страны созвать консультацию, где обсудят проведение внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Он готов уйти с должности, если так решит народ.

Об этом пишет Новое время, ссылаясь на его заявление.

По словам Никола Пашиняна, у оппозиции были все возможности сформировать поддержку граждан благодаря финансовым, информационным и организационным ресурсам, однако она не смогла получить народной поддержки из-за своих требований и даже сократила ее.

— Никто не может сказать, что мы удерживали власть грубой силой. Наоборот, нас обвиняют в излишней мягкости. Но все это не отменяет моих обязательств и обязательств моей команды перед обществом. Я не хватаюсь за кресло премьера, но и не могу беспечно относиться к должности премьера, которую мне передал народ, — заявил Никол Пашинян.

Премьер считает, что дальнейшую судьбу страны должен решить народ и его волеизъявление. Никол Пашинян заявил, что готов покинуть свой пост по требованию армян, если они так решат. При этом он добавил, что готов и дальше занимать должность в «такой сложный период».

Никол Пашинян пригласил парламентские силы и заинтересованные непарламентские партии на консультации, чтобы решить судьбу досрочных парламентских выборов.

Напомним, Никол Пашинян ранее заявил, что готов уйти в отставку лишь при наличии «достоверных результатов волеизъявления народа».