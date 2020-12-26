Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает не реалистичной идею массовой мобилизации, которую озвучил президент Владимир Зеленский в случае нового нападения России. По его словам, государство должно воспитывать мобилизационный резерв.

Об этом Сергей Кривонос рассказал в интервью НВ.

По его словам, большинство украинцев не готовы идеологически к этому и не обучены.

— А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, — мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин - а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет, — сказал Сергей Кривонос.

Он отметил важность обучения людей действиям на поле боя.

— Небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу, — сказал замсекретаря СНБО.

Напомним, для граждан Российской Федерации, которые планируют въехать в Украину, со следующего года вводится механизм предварительной регистрации.