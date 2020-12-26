Американское аэрокосмическое агентство NASA и компания Astrobotic Technology объявили о завершении одного из этапов испытаний малого планетохода CubeRover.
Об этом сообщает пресс-служба NASA.
В будущем такие аппараты смогут заменить большие роверы. Одна из главных причин — куда меньший вес полезного груза, который влияет на стоимость запуска. Чем этот вес больше, тем запуск дороже.
Сейчас уже существуют примеры значительного уменьшения веса аппаратов, например, кубсаты — малые спутники, которые весят до 1,3 кг.
Реализовать такой подход к планетоходам стремятся и NASA с Astrobotic Technology. Высота и длина самых CubeRover составляет около 45 сантиметров, вес — до 4 килограммов. Для сравнения, Китай в прошлом году посадил на Луну 250-килограммовый аппарат.
Во время испытаний миниатюрного планетохода в лаборатории NASA создали аналог поверхности Луны, чтобы испытать, как колеса CubeRover способны ее преодолевать. Всего инженеры испытали 11 различных вариантов колес ровера.
Планетоход прошел более 150 тестов на мобильность, но в будущем его ожидает еще около тысячи.
В комментарии Inverse представители компании Astrobotic заявили, что CubeRover точно будет готов к 2024 году. Именно на этот год запланирован третий этап миссии NASA «Артемида», который предусматривает пилотируемый полет на Луну.
Напомним, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) к 2026 году планирует подготовить к запуску миссию по возведению на поверхности Луны атомной электростанции.
|
Бюджетная проблема - как у всех отнять, чтобы каждому прибавитьАлександр Жолобецкий
|
Перші – не завжди найкращіСтанислав Мартиросов
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
Американское аэрокосмическое агентство NASA и компания Astrobotic Technology объявили о завершении одного из этапов испытаний малого планетохода CubeRover.
Об этом сообщает пресс-служба NASA.
В будущем такие аппараты смогут заменить большие роверы. Одна из главных причин — куда меньший вес полезного груза, который влияет на стоимость запуска. Чем этот вес больше, тем запуск дороже.
Сейчас уже существуют примеры значительного уменьшения веса аппаратов, например, кубсаты — малые спутники, которые весят до 1,3 кг.
Реализовать такой подход к планетоходам стремятся и NASA с Astrobotic Technology. Высота и длина самых CubeRover составляет около 45 сантиметров, вес — до 4 килограммов. Для сравнения, Китай в прошлом году посадил на Луну 250-килограммовый аппарат.
Во время испытаний миниатюрного планетохода в лаборатории NASA создали аналог поверхности Луны, чтобы испытать, как колеса CubeRover способны ее преодолевать. Всего инженеры испытали 11 различных вариантов колес ровера.
Планетоход прошел более 150 тестов на мобильность, но в будущем его ожидает еще около тысячи.
В комментарии Inverse представители компании Astrobotic заявили, что CubeRover точно будет готов к 2024 году. Именно на этот год запланирован третий этап миссии NASA «Артемида», который предусматривает пилотируемый полет на Луну.
Напомним, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) к 2026 году планирует подготовить к запуску миссию по возведению на поверхности Луны атомной электростанции.