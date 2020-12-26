Американское аэрокосмическое агентство NASA и компания Astrobotic Technology объявили о завершении одного из этапов испытаний малого планетохода CubeRover.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

В будущем такие аппараты смогут заменить большие роверы. Одна из главных причин — куда меньший вес полезного груза, который влияет на стоимость запуска. Чем этот вес больше, тем запуск дороже.

Сейчас уже существуют примеры значительного уменьшения веса аппаратов, например, кубсаты — малые спутники, которые весят до 1,3 кг.

Реализовать такой подход к планетоходам стремятся и NASA с Astrobotic Technology. Высота и длина самых CubeRover составляет около 45 сантиметров, вес — до 4 килограммов. Для сравнения, Китай в прошлом году посадил на Луну 250-килограммовый аппарат.

Во время испытаний миниатюрного планетохода в лаборатории NASA создали аналог поверхности Луны, чтобы испытать, как колеса CubeRover способны ее преодолевать. Всего инженеры испытали 11 различных вариантов колес ровера.

Планетоход прошел более 150 тестов на мобильность, но в будущем его ожидает еще около тысячи.

В комментарии Inverse представители компании Astrobotic заявили, что CubeRover точно будет готов к 2024 году. Именно на этот год запланирован третий этап миссии NASA «Артемида», который предусматривает пилотируемый полет на Луну.

Напомним, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) к 2026 году планирует подготовить к запуску миссию по возведению на поверхности Луны атомной электростанции.