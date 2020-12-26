Россия противодействует Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом заявил 24 декабря в Facebook предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

— Идет борьба еще на одном фронте — духовном. Чувствуем постоянное противодействие не только со стороны Русской православной церкви в Украине и в целом Русской Церкви, но и со стороны Кремля, в частности на международном уровне, где направляются усилия для того, чтобы нашу церковь не признавали другие поместные православные церкви, – написал митрополит.

По его словам, «страна-агрессор стремится помешать церковному объединению внутри Украины, а также не прекращает гонений» на ПЦУ на оккупированных территориях Украины.

Епифаний также выразил сожаление, что «святыни украинского народа, такие как Почаевская и Киево-Печерская лавры, находятся под контролем тех, кто имеет свой руководящий центр в стране-агрессоре».

— Однако от государства зависит, передать их Православной церкви Украины или не передать. Мы не хотим вражды и противостояния, только справедливости и мира, но рано или поздно мирным путем этот вопрос должен решиться. И мы как церковь делаем необходимые шаги для того, чтобы это не ушло в забвение, – объяснил предстоятель ПЦУ.

Напомним, что храмы на праздники не будут закрываться, однако церкви в свою очередь должны придерживаться карантинных ограничений.