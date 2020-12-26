Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Бойчука новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ был подписан еще 24 декабря.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что на вручении служебного удостоверения в Офисе президента Зеленский пожелал Бойчуку сил и добросовестного труда на благо области.

Андрей Бойчук родился в 1976 году в Ивано-Франковске. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов.

С 2010 года занимал различные должности в компании «Укртрансгаз». В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Запорожской областной государственной администрации (ОГА).