Вакцину от коронавируса доставили во все страны Европейского союза, вакцинация стартует в воскресенье 27 декабря.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пишет «Украинская правда».

— Мы начинаем перелистывать страницу тяжелого рока. Сегодня день доставки, а завтра вакцинация против COVID-19 начнется по всему ЕС. Вакцина стала доступна одновременно для всех государств ЕС, и люди начнут принимать вакцину в Афинах, в Риме, в Хельсинки, в Софии. Наши Европейские дни вакцинации – это трогательный момент единства и европейской истории успеха, - заявила она.

Также фон дер Ляйен добавила, что очень скоро ЕС будет иметь больше вакцин, как только будет подтверждена их безопасность и эффективность. По ее словам, ЕС обеспечил достаточное количество вакцин для всего населения блока, а также жителей стран Европейской экономической зоны.

— Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни. Но пока этого не произошло нам нужно сохранять бдительность. Мы должны защищать себя и своих близких от вируса. Остаемся в безопасности вместе. Сделаем 2021 год нашим годом восстановления и надежды, - отметила фон дер Ляйен.

Напомним, что Министерство здравоохранения утвердило национальный план вакцинации от COVID-19, согласно которому в течение 2021-2022 годов планирует вакцинировать 20 миллионов украинцев.