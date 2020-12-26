Ученые считают, что возможной причиной аллергии на вакцину Pfizer Inc. и BioNTech против коронавируса COVID-19 является полиэтиленгликоль.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США было зарегистрировано шесть тяжелых аллергических реакций на вакцину, введенную до 19 декабря.

По крайней мере, два случая анафилаксии также произошли в Великобритании. Массовая вакцинация вакциной Moderna в США началась в понедельник, и пока не сообщалось об аллергических реакциях на нее.

В заявлении компании Pfizer говорится, что она «будет внимательно следить за всеми сообщениями, указывающими на серьезные аллергические реакции после вакцинации»». В компании также добавили, что они предупреждали о том, что «соответствующее медицинское лечение и наблюдение всегда должны быть доступны в случае редкого анафилактического события после введения вакцины».

Ученые назвали полиэтиленгликоль, также известный как ПЭГ, потенциальным подозреваемым, хотя органы здравоохранения заявляют, что они все еще расследуют инциденты и планируют продолжить изучение вопроса. ПЭГ также содержится и в других лекарствах и, как известно, в редких случаях вызывает анафилаксию.

— Хотя я думаю, что мы здесь просто спекулируем… известно, что один из компонентов, который присутствует в обеих вакцинах — полиэтиленгликоль — может быть связан с аллергическими реакциями, – сказал директор Центра оценки и исследования биопрепаратов Управления по лекарствам Питер Маркс.

Напомним, что в Бостоне у врача развилась тяжелая аллергическая реакция после прививки против коронавируса вакциной от компании Moderna. Это первый известный случай аллергии после введения препарата.