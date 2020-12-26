Европейская комиссия представила полный текст торгового соглашения с Великобританией по Brexit. В тексте 1 246 страниц.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Соглашение предусматривает свободную торговлю на нулевых тарифах и квотах. Кроме этого, в нем прописаны условия и для других сфер: инвестиции, конкуренция, налоговая прозрачность, воздушный и автомобильный транспорт, энергетика, рыболовство и защита данных.

ЕС и Великобритания согласовали новые правила для совместного управления рыбными запасами в водах ЕС и Великобритании. Страна сможет и дальше развивать рыболовство, при этом деятельность европейских рыболовных обществ будет защищена.

Что касается транспорта, то соглашение предусматривает постоянное и устойчивое воздушное, автомобильное, железнодорожное и морское сообщение. В нем есть положения, гарантирующие честную конкуренцию между операторами ЕС и Великобритании.

Обе стороны обязались обеспечить равные условия игры и поддерживать охрану окружающей среды и борьбу с изменением климата, уменьшить выбросы углерода.

Соглашение не распространяется на внешнюю политику, внешнюю безопасность и оборонное сотрудничество, поскольку Великобритания не хотела вести переговоры по этому вопросу.

Все страны блока должны единогласно проголосовать за принятие соглашения, после чего оно будет официально подписано. Это должно произойти до 1 января 2021 года. Соглашение можно будет применять во временном режиме до 28 февраля.

Напомним, что британские подданные проголосовали за выход из Евросоюза еще летом 2016 года. В полночь на 1 февраля 2020 года Великобритания покинула ЕС. Но вот условия «развода» за четыре с половиной года согласовать не удавалось.

Лондон должен был до конца 2020 года заключить с Брюсселем торговое соглашение. В противном случае страну ожидал бы «жесткий» сценарий — 1 января 2021 года Великобритания и ЕС в торговле перешли бы на условия ВТО, и вместо нынешней абсолютно беспрепятственной торговли могли появиться пошлины, тарифы, квоты и таможенные посты.