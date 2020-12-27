Япония запрещает въезд из всех иностранных государств с 28 декабря до конца января из-за риска распространения мутированного штамма коронавируса.

Об этом пишет «Украинская правда».

О таком решении правительство страны объявило в субботу.

При этом японским гражданам и иностранцам, проживающим в Японии, будет разрешено вернуться в страну.

Напомним, что Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей Англии и отказ от послаблений на Рождество из-за обнаружениянового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.