Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что в условиях экономического кризиса в Украине в следующем году в стране нужно сменить премьер-министра.

Как рассказал он на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс Украина», пандемия коронавируса усугубила экономическую ситуацию в Украине и значительно подорвала доверие народа к президенту Владимиру Зеленскому, и одной из причин такого дисбаланса является некомпетентность премьер-министров и отсутствие тандема Кабмина и президента.

— Зеленский решил, что он самый сильный, а премьер должен быть принципиально слабый. И эта стратегия подвела,потому что каждый следующий премьер был хуже предыдущего, - сказал Виктор Небоженко.

Вместе с тем, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко выразил убеждение, что для вывода страны из кризиса президенту необходим новый премьер-министр. При этом достойной кандидатурой на этот пост он считает лидера ВО «Батьківщина» и главу одноименной парламентской фракции Юлию Тимошенко.

— Чтобы избежать кризиса, необходимо создать новый парламент, который будет профессиональнее нынешнего. Тимошенко должна получить полномочия не только возглавить правительство, но и принимать участие в его формировании, потому что в ее политической биографии был период, когда она возглавляла правительство, где не было ни одного ее министра. И это правление было признано успешным. Поэтому идея назначения Тимошенко премьером, еще учитывая ее международные связи, колоссальный опыт и большую работоспособность будет уместной, – сказал Контантин Матвиенко.

Среди других основных проблем следующего года эксперты выделили необходимость сосредоточиться на внутренних проблемах страны. По их словам, в 2021 году прогнозируется проблема прослойки малообеспеченных людей, пострадавших от экономических последствий коронавируса. Также политологи прогнозируют инициирование парламентской реформы, которая ляжет в основу формирования Конституции Украины.

Напомним, в марте 2020 года депутаты поддержали представление об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины. За это решение проголосовали 353 депутата. В тот же день депутаты назначили премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

Кроме этого, народные депутаты Украины проголосовали за отправку на доработку программу действий правительства Дениса Шмыгаля.