За годы существования контрразведка Службы безопасности Украины не раз доказывала свою эффективность.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский, поздравляя сотрудников подразделения с Днем контрразведки СБУ, сообщает сайт главы государства в воскресенье, 27 декабря.

— дня подразделение, в котором вы служите, отмечает очередную годовщину со дня своего образования... Контрразведывательная деятельность всегда сопровождалась беспрецедентной разведывательной и диверсионной активностью со стороны коварного северного соседа. За годы существования отечественная контрразведка не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попытки врага расшатать нашу страну изнутри, – сказал президент.

Он подчеркнул, что деятельность контрразведчиков направлена на предупреждение угроз безопасности Украины, требует не только широкой компетенции и профессионализма, но и безграничной преданности своему делу.

Владимир Зеленский выразил убеждение, что контрразведчики и в дальнейшем будут оставаться образцом в выполнении служебного долга, примером высокого мастерства и патриотизма.

Напомним, в Беларуси задержали 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера». В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал чрезвычайное совещание с членами Совета безопасности страны, где обсудил недавнее задержание наемников российской частной компании «Вагнер» под Минском.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предлагает рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании «Вагнера». Это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси.

В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что «внимательно следят» за ситуацией с задержанием в Беларуси российских наемников частной военной компании «Вагнера».

Также Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской частной военной компании «Вагнера».

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Беларуси российские боевики ЧВК «Вагнер» поехали в санаторий якобы потому, что опоздали на рейс в третью страну.

Позже Кремль заявлял, что задержание россиян не соответствует «духу братских союзнических отношений».

31 июля Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении 28 задержанным в Беларуси бойцам российской частной военной компании «Вагнер», девять из них — граждане Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК «Вагнер» на территории Украины.

14 августа 32 бойца российской частной военной компании «Вагнера» вернулись в РФ — уголовное или другое наказание им не грозит.



