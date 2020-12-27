За годы существования контрразведка Службы безопасности Украины не раз доказывала свою эффективность.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский, поздравляя сотрудников подразделения с Днем контрразведки СБУ, сообщает сайт главы государства в воскресенье, 27 декабря.
— дня подразделение, в котором вы служите, отмечает очередную годовщину со дня своего образования... Контрразведывательная деятельность всегда сопровождалась беспрецедентной разведывательной и диверсионной активностью со стороны коварного северного соседа. За годы существования отечественная контрразведка не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попытки врага расшатать нашу страну изнутри, – сказал президент.
Он подчеркнул, что деятельность контрразведчиков направлена на предупреждение угроз безопасности Украины, требует не только широкой компетенции и профессионализма, но и безграничной преданности своему делу.
Владимир Зеленский выразил убеждение, что контрразведчики и в дальнейшем будут оставаться образцом в выполнении служебного долга, примером высокого мастерства и патриотизма.
Напомним, в Беларуси задержали 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера». В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал чрезвычайное совещание с членами Совета безопасности страны, где обсудил недавнее задержание наемников российской частной компании «Вагнер» под Минском.
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предлагает рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании «Вагнера». Это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси.
В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что «внимательно следят» за ситуацией с задержанием в Беларуси российских наемников частной военной компании «Вагнера».
Также Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской частной военной компании «Вагнера».
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Беларуси российские боевики ЧВК «Вагнер» поехали в санаторий якобы потому, что опоздали на рейс в третью страну.
Позже Кремль заявлял, что задержание россиян не соответствует «духу братских союзнических отношений».
31 июля Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении 28 задержанным в Беларуси бойцам российской частной военной компании «Вагнер», девять из них — граждане Украины.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК «Вагнер» на территории Украины.
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За годы существования контрразведка Службы безопасности Украины не раз доказывала свою эффективность.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский, поздравляя сотрудников подразделения с Днем контрразведки СБУ, сообщает сайт главы государства в воскресенье, 27 декабря.
— дня подразделение, в котором вы служите, отмечает очередную годовщину со дня своего образования... Контрразведывательная деятельность всегда сопровождалась беспрецедентной разведывательной и диверсионной активностью со стороны коварного северного соседа. За годы существования отечественная контрразведка не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попытки врага расшатать нашу страну изнутри, – сказал президент.
Он подчеркнул, что деятельность контрразведчиков направлена на предупреждение угроз безопасности Украины, требует не только широкой компетенции и профессионализма, но и безграничной преданности своему делу.
Владимир Зеленский выразил убеждение, что контрразведчики и в дальнейшем будут оставаться образцом в выполнении служебного долга, примером высокого мастерства и патриотизма.
Напомним, в Беларуси задержали 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера». В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране.
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал чрезвычайное совещание с членами Совета безопасности страны, где обсудил недавнее задержание наемников российской частной компании «Вагнер» под Минском.
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предлагает рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании «Вагнера». Это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси.
В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что «внимательно следят» за ситуацией с задержанием в Беларуси российских наемников частной военной компании «Вагнера».
Также Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников российской частной военной компании «Вагнера».
Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные в Беларуси российские боевики ЧВК «Вагнер» поехали в санаторий якобы потому, что опоздали на рейс в третью страну.
Позже Кремль заявлял, что задержание россиян не соответствует «духу братских союзнических отношений».
31 июля Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении 28 задержанным в Беларуси бойцам российской частной военной компании «Вагнер», девять из них — граждане Украины.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК «Вагнер» на территории Украины.