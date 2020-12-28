Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет обсудить с парламентскими партиями вопросы своей отставки с должности и проведение досрочных выборов. Так он согласует запуск механизма прекращения полномочий текущего созыва.

Об этом он заявил в интервью Общественному телевиденью Армении.

Он отметил, что текущий механизм предусматривает отставку премьер-министра, два голосования парламента, на которых они не выбирают нового главу правительства. И после этого проводятся новые выборы.

Вторым вариантом може стать внесение изменений в законодательство, позволяющее парламенту самораспуститься.

— Судьбу власти должен решить народ, и один из видов волеизъявления народа – выборы, в том случае, когда становится очевидным, что невозможно выявить волю народа в условиях, когда оппозиция пользуется мощными финансовыми, медийными и организационными ресурсами, - сказал Никол Пашинян.

Напомни, после поражения в войне с Азербайджаном в столице Армении Ереване начались протесты с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна. На этом фоне 16 ноября президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.