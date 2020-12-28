В Баренцевом море у Новой Земли затонуло рыболовное судно.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС в понедельник, 28 декабря.

По сообщению МЧС, затопление произошло из-за обледенения. На поиски моряков направили пять судов.

По информации «Интерфакса», к месту крушения «Онеги» направили дополнительно три судна, время их прибытия — 3-6 часов. Задействовать авиацию в поисках мешает непогода, сообщил источник в экстренных службах.

Спасенные моряки видели гибель по меньшей мере одного из членов экипажа. Его тело унесло в море. Остальных они потеряли из вида.

Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море. По предварительным данным, погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»), сообщили агентству в пресс-службе Архангельского следственного отдела на транспорте Северо- Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

На данный момент спасены двое — матрос и штурман.

– Они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет, — уточнил источник в МЧС.

По предварительным данным, спасенные являются гражданами России.