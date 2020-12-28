В Баренцевом море у Новой Земли затонуло рыболовное судно.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС в понедельник, 28 декабря.
По сообщению МЧС, затопление произошло из-за обледенения. На поиски моряков направили пять судов.
По информации «Интерфакса», к месту крушения «Онеги» направили дополнительно три судна, время их прибытия — 3-6 часов. Задействовать авиацию в поисках мешает непогода, сообщил источник в экстренных службах.
Спасенные моряки видели гибель по меньшей мере одного из членов экипажа. Его тело унесло в море. Остальных они потеряли из вида.
Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море.
По предварительным данным, погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»), сообщили агентству в пресс-службе Архангельского следственного отдела на транспорте Северо- Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
На данный момент спасены двое — матрос и штурман.
– Они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет, — уточнил источник в МЧС.
По предварительным данным, спасенные являются гражданами России.
|
Бюджетная проблема - как у всех отнять, чтобы каждому прибавитьАлександр Жолобецкий
|
Перші – не завжди найкращіСтанислав Мартиросов
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
В Баренцевом море у Новой Земли затонуло рыболовное судно.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС в понедельник, 28 декабря.
По сообщению МЧС, затопление произошло из-за обледенения. На поиски моряков направили пять судов.
По информации «Интерфакса», к месту крушения «Онеги» направили дополнительно три судна, время их прибытия — 3-6 часов. Задействовать авиацию в поисках мешает непогода, сообщил источник в экстренных службах.
Спасенные моряки видели гибель по меньшей мере одного из членов экипажа. Его тело унесло в море. Остальных они потеряли из вида.
Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море.
По предварительным данным, погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»), сообщили агентству в пресс-службе Архангельского следственного отдела на транспорте Северо- Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
На данный момент спасены двое — матрос и штурман.
– Они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет, — уточнил источник в МЧС.
По предварительным данным, спасенные являются гражданами России.