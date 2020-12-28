Польша с 28 декабря по 17 января усилила карантин для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN 24.
Новые ограничения устанавливают запрет на свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь с 19:00 31 декабря до 6:00 1 января. Ограничения не касаются лиц, выполняющих служебные обязанности.
Прекращается работа торговых центров, однако в них смогут работать продуктовые магазины, аптеки, книжные, зоомагазины, магазины бытовой химии, крупные мебельные магазины.
Устанавливаются часы для пожилых людей - с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 продуктовые магазины, аптеки и почтовые отделения будут обслуживать только людей старше 60 лет.
Горнолыжные склоны и подъемники закрыты для туристов и будут доступны только для профессиональных спортсменов.
До 17 января доступ к спортивной инфраструктуре будут иметь только профессиональные спортсмены. Ночные клубы, бассейны, тренажерные залы, фитнес-центры закрыты.
Обслуживание в отелях разрешено только для людей отдельных профессий.
Все лица, которые приедут в Польшу на организованном транспорте, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.
Напомним, в Австрии из-за большого наплыва отдыхающих некоторые горнолыжные курорты, которые работают несмотря на эпидемию, ограничивают въезд или вообще останавливают работу.
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Польша с 28 декабря по 17 января усилила карантин для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN 24.
Новые ограничения устанавливают запрет на свободное перемещение лиц в новогоднюю ночь с 19:00 31 декабря до 6:00 1 января. Ограничения не касаются лиц, выполняющих служебные обязанности.
Прекращается работа торговых центров, однако в них смогут работать продуктовые магазины, аптеки, книжные, зоомагазины, магазины бытовой химии, крупные мебельные магазины.
Устанавливаются часы для пожилых людей - с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 продуктовые магазины, аптеки и почтовые отделения будут обслуживать только людей старше 60 лет.
Горнолыжные склоны и подъемники закрыты для туристов и будут доступны только для профессиональных спортсменов.
До 17 января доступ к спортивной инфраструктуре будут иметь только профессиональные спортсмены. Ночные клубы, бассейны, тренажерные залы, фитнес-центры закрыты.
Обслуживание в отелях разрешено только для людей отдельных профессий.
Все лица, которые приедут в Польшу на организованном транспорте, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.
Напомним, в Австрии из-за большого наплыва отдыхающих некоторые горнолыжные курорты, которые работают несмотря на эпидемию, ограничивают въезд или вообще останавливают работу.